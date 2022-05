Amber Heard op proces: ‘Opiniestuk ging niet over Johnny Depp’

Het proces tussen het voormalige acteurskoppel Johnny Depp (58) en Amber Heard (36) is hervat. Heard heeft opnieuw plaatsgenomen in de getuigenbank en werd op de rooster gelegd door Depps advocaten. ‘Als ik niet van hem was gescheiden, dan had ik het niet overleefd.’

Een opiniestuk dat Amber Heard schreef voor The Washington Post ligt aan de basis van deze rechtszaak. Daarin zei ze slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. In het stuk wordt Depp niet bij naam genoemd, maar hij klaagt Heard toch aan voor laster wegens dat stuk. ‘Het gaat niet over Johnny. De enige die dacht dat het over Johnny ging, is Johnny’, zei Heard maandag in de rechtbank. ‘Het gaat over mij. Het gaat over mezelf, nadat ik aan mijn huwelijk ontsnapt ben. Ik ging verder met mijn leven. Het gaat over mijn leven, wat ik heb moeten doorstaan. De enige die het artikel over hem deed gaan, is hijzelf.’

Heard probeerde Depp naar eigen zeggen te overtuigen niet naar de rechtbank te trekken. ‘Er waren foto’s, getuigen, mijn wonden waren gedocumenteerd,... Ik zei: denk je dat mensen gaan geloven dat dit een hoax is?’ Heard zei dat ze Depp wou beschermen. ‘Ik wou niet dat hij dit deed. Ik hield zo veel van hem. Ik wou niet dat dit hem pijn deed. Ik wil niet dat dit hem pijn doet’, zei ze.

Verbergen met make-up

Heard werd in de rechtbank geconfronteerd met geluidsopnames waarin ze zei dat ze Depp had geslagen. Maar dat had ze enkel gedaan om zichzelf te verdedigen, aldus Heard. ‘Ik zou Johnny nooit pijn kunnen doen.’

De actrice ontkende eveneens dat ze verwondingen en vernielingen in scène zette voor haar foto’s. De advocaten van Depp confronteerden Heard met beelden waarop geen spoor te zien was van het geweld dat ze volgens haar verklaringen net voordien had ondergaan. Heard legde daarop uit dat ze meteen ijs aanbracht om de zwellingen te verminderen en dat ze heel goed was geworden in het verbergen van haar verwondingen met make-up.

De advocaten van de actrice hadden eerder tijdens het proces al beweerd dat ze daarvoor altijd een make-upsetje bij zich droeg. Nadat het make-upmerk dat vermeld was, bekendmaakte dat hun product toen nog niet bestond, zei Heard nu dat dit ‘natuurlijk niet het exacte product was’, maar iets gelijkaardigs.

‘Hoop werd steeds minder’

Heard vertelde tot slot over de beslissing om van Depp te scheiden. ‘Op dat moment voelde het als het moeilijkste dat ik ooit had moeten doen. Ik had zo hard gewerkt om de relatie te doen werken. Ik ging naar therapie, ik las boeken, ik zocht hulp. Maar het hielp niet’, zei Heard.

‘Ik wist dat als ik dat niet deed (scheiden van de acteur, red.), dat ik het letterlijk niet zou overleven. Ik was zo bang dat het heel slecht zou eindigen voor mij. Ik wou hem niet alleen laten. Ik hield van hem. Zo veel. Ik zou alles gedaan hebben, maar ik kon niet blijven. De hoop die ik had, was steeds minder. Het monster was het normale geworden, niet langer de uitzondering. Het geweld was het normale geworden. Het was zo moeilijk. Ik wist dat ik het moest doen. Hij zou te ver gegaan zijn en ik zou hier niet meer geweest zijn.’