Meestal droog bij temperaturen tot 27 graden

Het wordt dinsdag wisselend bewolkt met kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. In de loop van de dag komt er bredere opklaringen vanuit het westen. De maxima schommelen van 21 of 22 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 26 à 27 graden in Laag- en Midden- België.

‘s Avonds en ‘s nachts wordt het droog met brede opklaringen. Het wordt opnieuw een zeer zachte nacht met minima van 13 tot 18 graden.

Woensdag wordt het vrij zonnig, met ook wel veel hoge en soms middelhoge bewolking. Een lokaal buitje is niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt zeer warm met maxima tussen 25 graden in Hoog- België en 28 graden in het centrum. Voor verkoeling moet je aan de kust zijn. Daar zorgt een aanlandige wind ervoor dat het kwik blijft steken in de buurt van 20 graden.

Donderdag en vrijdag wordt het wisselvallig met regen- en onweersbuien. Donderdag kondigt zich zwoel aan met temperaturen tot 30 graden, vrijdag wordt dat eerder tot 25 graden.

Zaterdag voorspellen de weercomputers tijdelijk bewolking wat regen of enkele buien, nadien droog en vrij zonnig. Maxima tot 20 graden in het centrum. Zondag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele buitjes en maxima rond 20 graden in het centrum van het land. Maandag zou er een regenzone over het land trekken. De temperatuur haalt dan wellicht net geen 20 graden meer in het centrum.