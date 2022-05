‘Staatsburgerschap’ is volgens een meerderheid van de Vlamingen een essentiële voorwaarde om een echte Belg (of Vlaming) te worden, dat blijkt uit ‘De Stemming’. Maar hoe moeilijk of hoe makkelijk krijgen nieuwkomers de Belgische nationaliteit? Vandaag is het de bekroning van een integratieparcours, maar moeten we het niet veeleer als een springplank zien? En twee: wanneer zijn nieuwe Belgen genoeg Belg?