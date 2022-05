Crevits vervangt Beke op Welzijn, nieuwkomer Jo Brouns neemt Landbouw, Werk en Economie over

Vlaams vice-minister-president Hilde Crevits zal de bevoegdheid Welzijn overnemen van Wouter Beke (CD&V). Jo Brouns, burgemeester van Kinrooi, zal op zijn beurt Landbouw, Werk en Economie overnemen van Crevits. Hij krijgt daarmee het stikstofdossier op zijn bord.

CD&V voert een reshuffle door in de Vlaamse regering. Jo Brouns wordt de nieuwe minister van Landbouw, Werk, Economie en Innovatie. Hij neemt daarmee een groot deel van Hilde Crevits’ portefeuille over. Crevits blijft vice-minister-president en wordt bevoegd voor Welzijn. Dat zij Landbouw lost is opvallend. Als nieuwkomer krijgt Brouns zo meteen het voor de christendemocraten erg gevoelige stikstofdossier op zijn bord.

‘De vice-minister-president zit uiteraard ook mee aan tafel en blijft dat dossier opvolgen. En meneer Brouns heeft een grote affiniteit met de landbouwsector’, sust Joachim Coens. Dat er voor Crevits wordt gekozen, bewijst volgens de aftredende partijvoorzitter hoezeer CD&V belang hecht aan Welzijn.

De partijraad heeft de nieuwe functies met 87 procent goedgekeurd.

Het is niet de eerste keer dat de 47-jarige Brouns optreedt als vervanger. Zo kwam hij ook in het Vlaams Parlement als vervanger van Jo Vandeurzen (CD&V), Bekes voorganger als minister van Welzijn. Brouns werkte zelf ook een paar jaar op het kabinet-Vandeurzen. Zijn familie draagt al langer de sjerp in Kinrooi. Brouns nam de burgemeesterrol over van zijn vader, Hubert Brouns, die zestien jaar lang bestuurde. Coens noemt hem ‘een nieuw talent uit Limburg’.

Met @crevits als minister van welzijn en @jobrouns1 als Limburger en minister van werk, economie en landbouw tonen we dat welzijn en Limburg absolute topprioriteit blijven voor @cdenv pic.twitter.com/ISuzlIjtu0 — Wouter Beke (@wbeke) May 16, 2022

CD&V in crisis

Met de invulling van de Vlaamse vacature is de kous nog niet af voor de partij. Als er geen tegenkandidaat komt, wordt Sammy Mahdi op 25 juni, tijdens de familiedag van CD&V in Plopsaland, de nieuwe voorzitter. Hij mag dan onmiddellijk een vervanger voor zichzelf uit zijn hoed toveren, om over te nemen als staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Een eenvoudig departement is dat allerminst. In de zomer van 2020 leidde een hongerstaking van sans-papiers in de Brusselse Begijnhofkerk bracht Vivaldi vervaarlijk dicht bij de afgrond. De PS en Ecolo kondigden toen aan dat ze onmiddellijk de regering zouden verlaten, mocht er één hongerstaker overlijden.

Mahdi vaart op het departement geen softe koers en bijt van zich af wanneer hij op de korrel genomen wordt door Vlaams Belang of N-VA. Die laatste partij heeft met Theo Francken een van Mahdi’s voorgangers in huis, die de materie door en door kent. Net zoals CD&V op Vlaams niveau niet eender wie op het belangrijke Welzijn wou zetten, zal er dus ook over de nakende federale wissel nog goed moeten worden nagedacht. 2024 is niet veraf meer, en voor CD&V staat alles op het spel.

De Vlaamse partij verkeert in een diepe crisis. Na de desastreuze resultaten in De Stemming, het electorale onderzoek van De Standaard en VRT.Nws, kondigden eerst voorzitter Joachim Coens en geen week later ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke hun ontslag aan.