Eerste Britse profvoetballer komt uit de kast sinds de jaren 90

Voor het eerst sinds de jaren 90 is een Britse profvoetballer uit de kast gekomen. Jake Daniels is nog maar 17 jaar oud en heeft zich net bewezen bij Blackpool. ‘Maar buiten het veld heb ik mijn echte ik verborgen en verborgen wie ik daadwerkelijk ben’, zegt hij.

Jake Daniels, een 17-jarige aanvaller bij het Britse Blackpool, is uit de kast gekomen. Hij deed dat in een interview bij Skysports en met volle steun van zijn club. ‘Ik weet al mijn hele leven dat ik homo ben en nu ben ik er klaar voor om uit de kast te komen en mezelf te zijn’, klinkt het in een officiële verklaring op de website van Blackpool. Blackpool speelt op het een na hoogste niveau in Engeland.

De voetballer dacht dat hij zijn seksuele oriëntatie verborgen moest houden als profvoetballer. ‘Ik stelde mezelf de vraag of ik moest wachten tot mijn carrière afgelopen was’, zei hij aan Skysports. ‘Maar ik wist dat ik dan erg lang zou moeten liegen.’ De meeste voetballers die Daniels voor gingen, waren al fin de carrière of gestopt met voetballen. Josh Cavallo van het Australische Adelaide United is de uitzondering. Hij is momenteel de enige voetballer in een nationale hoogste afdeling die openlijk homo is. ‘It’s ok to be gay and play football’, zei hij vorig jaar in oktober in een emotionele video op Instagram.

In het Verenigd Koninkrijk hangt ook de schaduw van Justin Fashanu over het topvoetbal. Hij had in de jaren 80 successen gescoord als spits in de Premier League en outte zich in 1990 op de voorpagina van The Sun. Plots trokken alle clubs hun handen af van de speler. Een fulltime contract zat er nergens meer in. Uiteindelijk maakte hij in 1998 een einde aan zijn leven. ‘It is not okay to be gay and play football’, onthielden de meeste sporters na Fashanu’s tragische levensloop.

Opluchting

Dat de tijden ondertussen veranderd zijn, bewijst de outing van Jake Daniels. Hij had eerst zijn club en makelaar in vertrouwen genomen, waarna ze hem begeleid hebben naar zijn publieke coming-out. Skysports werd al begin dit jaar betrokken bij het verhaal en werkte samen met Daniels om zijn verhaal correct naar buiten te brengen, onder zijn voorwaarden en pas wanneer hij er volledig klaar voor was.

‘Blackpool is echt geweldig geweest’, zegt Daniels. ‘Ik ben hier elke dag en voel me er veilig.’ De 17-jarige voetballer heeft de volle steun van zijn teammaats. Nu overheerst vooral opluchting: ‘Sinds ik het mijn familie, mijn club en mijn ploeggenoten verteld heb, is er een zware last van mijn schouders gevallen.’ Daniels hoopt een voorbeeld te kunnen zijn voor anderen, zoals ook Josh Cavallo, Matt Morton en zwemmer Tom Daley dat voor hem zijn geweest.

‘Ik ben er zeker van dat heel wat andere voetballers zich niet durven outen. Ik wil hen vertellen dat je niet moet veranderen om er bij te horen. Je kan gewoon jezelf zijn. Jezelf goed voelen in je vel, is het belangrijkste dat er is.’