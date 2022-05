Elisabeth Borne nieuwe Franse premier

Elisabeth Borne (61) is de nieuwe eerste minister van Frankrijk. Voor de tweede keer krijgt Frankrijk zo een vrouw als premier.

Nadat Jean Castex zoals gepland zijn ontslag en dat van zijn regering had ingediend, maakte president Emmanuel Macron maandagavond bekend wie zijn opvolger wordt. Dat het een vrouw zou zijn, was geen geheim. Macron wenste ook iemand met een eerder links profiel, en als het even kon iemand met kennis van ecologische zaken. Dat de première ministre voor het eerst rechtstreeks bevoegd zou zijn voor de ecologische planning was een verkiezingsbelofte van de Franse president.

Macron wou iemand die ‘stevig in haar schoenen staat om overeind te blijven in het Assemblée en op het achtuurjournaal’, maar tegelijkertijd wou hij iemand die ook de ‘vernieuwing belichaamt’.

Links

Elisabeth Borne vinkt veel hokjes aan. Macrons tweede mandaat moet in het teken staan van ecologie en klimaat, twee thema’s waar Borne als minister in gedoopt is. Ze begon haar politieke carrière onder de vleugels van PS’ers Jack Lang en Lionel Jospin en werd later onder andere kabinetschef van François Hollandes minister van ecologie Ségolène Royal. Ze had echter nooit een partijkaart van de Parti Socialiste.

Ze liet de socialistische partij echter voor wat het was om zich aan te sluiten bij de rangen van de toen kersverse president Macron. Ze bleef heel de eerste ambtstermijn trouw aan zijn zijde. Eerst als minister van Transport, daarna van Ecologische en Solidaire Transitie om zich tot nu te ontfermen over het ministerie van Werk. Dus de echte vernieuwing blijft uit.

Met haar PS-geschiedenis moet Borne links Frankrijk zien te overtuigen. En dan vooral gematigd links, dat niet per se warm loopt voor de alliantie van de socialisten of groenen met de uiterst linkse La France Insoumise van Jean-Luc Mélenchon.

Dossierkennis

Borne is als minister altijd discreet gebleven. Ze wordt door voor- en tegenstanders geprezen voor haar dossierkennis en als een vrouw van consensus. Als afgestudeerde ingenieur aan de prestigieuze Ecole Polytechnique is ze erg technisch ingesteld. De 61-jarige Borne brengt bakken ervaring uit de privésector en de publieke sector naar Matignon. Voor de volledigheid geven Franse media ook nog de hobby van de kersverse première ministre mee: ellenlange wandelingen door de woestijn.

Maar omdat niemand perfect is: bij de Parijse openbaarvervoermaatschappij RATP, waar Borne ooit directrice was, doet de term ‘Borne-out’ nog steeds de ronde. Volgens Le Monde kwamen werknemers geregeld in tranen haar kantoor uit. Haar groene profiel gaat volgens velen ook niet ver genoeg. Ze voerde als minister van Ecologie een ‘politique des petits pas’, zeggen aldus haar critici.

Haar vuurdoop zal wellicht snel volgen. Ze zal zich als premier moeten ontfermen over Macrons ontvlambare pensioenhervorming. In een interview met Le JDD wenste Édith Cresson, de eerste en enige vrouw die in 1991 Franse première ministre werd, de toekomstige premier alvast veel moed. ‘Het land is niet macho, maar de politieke klasse wel’, waarschuwt ze haar opvolgster.