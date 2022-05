McDonald’s definitief weg uit Rusland

Nadat McDonald’s in maart al besliste om zijn Russische filialen te sluiten, verkoopt de hamburgerketen de boel in het land nu volledig. ‘In Rusland blijven, strookt niet met de waarden van McDonald’s.’

Na meer dan 30 jaar verdwijnt McDonald’s definitief uit het Russische straatbeeld. Enkele weken na de start van de Russische invasie in Oekraïne kondigde het bedrijf al aan dat het zijn 850 restaurants in het land sloot, maar nu gaat McDonald’s die filialen ook verkopen.

Het bedrijf geeft de humanitaire crisis door de oorlog in Oekraïne en het onvoorspelbare operationele klimaat als beweegredenen voor het vertrek. ‘Eigenaar blijven van vestigingen in Rusland is niet langer houdbaar, en het strookt niet met de waarden van McDonald’s’, laat het in een persbericht verstaan.

McDonald’s gaat nu op zoek naar een lokale overnemer voor de restaurants, die ook niet langer de naam en het logo van de hamburgerketen zullen mogen gebruiken.

Loon personeel verder uitbetaald

Rusland was nochtans een belangrijk land voor McDonald’s: het vertegenwoordigde 9 procent van de totale omzet, 62.000 Russen werkten voor de keten. Het bedrijf was ook een belangrijke klant van honderden Russische toeleveranciers.

‘Hun toewijding en loyaliteit tegenover McDonald’s maken deze aankondiging erg moeilijk’, stelt ceo Chris Kempczinski. Het bedrijf zal de Russische werknemers blijven uitbetalen tot de restaurants verkocht zijn en probeert naar eigen zeggen een overnemer te vinden die hen blijvende werkzekerheid garandeert.