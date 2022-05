Belgische vissers halen 65 ton vuilnis uit Noordzee: ‘Maatschappij moet beseffen dat afval dumpen not done is’

In het kader van het internationale Fishing for Litterproject visten Belgische vissers dit jaar 65 ton vuilnis uit de Noordzee. Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne ging hen vandaag persoonlijk bedanken.

Met 65 ton brachten de Belgische vissers vorig jaar drie keer zoveel vuilnis aan wal in vergelijking met 2020. 37 vissersschepen uit ons land namen in 2021 deel aan het internationale project Fishing for Litter (lett.: Vissen naar afval), dat in 2004 werd opgestart in Nederland. Om hen persoonlijk te bedanken voor hun inzet bezocht vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne vanochtend de Vlaamse visveiling in Zeebrugge. ‘De hele maatschappij moet beseffen dat het dumpen van afval not done is. Vroeg of laat komt heel wat zwerfvuil via beekjes, rivieren en riolen in zee terecht’, aldus Van Quickenborne.

Ruimte voor verbetering

Hoewel het project Fishing for Litter al sinds 2004 bestaat, doet ons land pas vanaf 2016 mee. In hun eerste jaar brachten de Belgische vissers 2 ton afval naar de haven. De hoeveelheid opgevist afval groeide elk jaar en tegen 2020 verwijderden ze al bijna 18 ton uit de Noordzee. Maar er is altijd ruimte voor verbetering, zo vind ook minister Van Quickenborne: ‘Het toont dat onze vissers zich willen inzetten om onze Noordzee proper te houden. Maar die positieve evolutie betekent niet dat we op onze lauweren mogen rusten.’

Zowel de federale overheid als de Rederscentrale, die in België zorgt voor de communicatie en coördinatie rond het project, hebben extra ingezet op de sensibilisering van Fishing for Litter. Zo hopen ze nog meer vissers aan te sporen om aan het project mee te helpen. Daarnaast ontwikkelden ze een app waarop de vissers makkelijk kunnen aanduiden wat voor afval ze hebben opgevist en in welke haven ze het zullen afleveren. ‘Onze doelstelling is om op korte termijn het gros van de vloot te motiveren om gedurende elke zeereis consequent afval aan boord te nemen en dit correct te registreren’, zegt Sander Meyns, adjunct-directeur van de Rederscentrale.

Fishing for Litter

De bedoeling van het project is dat de vissers al het zwerfvuil dat tijdens het vissen in de netten terechtkomt, terug meenemen naar de haven in zogenaamde Big Bags. De zak wordt daar gewogen, geregistreerd en overgebracht naar het containerpark. De vissers kunnen de Big Bags in alle havens achterlaten die meedoen aan het project.

In 2020 deden er 23 vissersschepen mee aan het project. Ondertussen is dit aantal gestegen naar 37 van het zestigtal schepen dat actief is. ‘Belgische vissersvaartuigen nemen vrijblijvend deel aan Fishing for Litter. Want het opvissen van afval draagt bij aan het behoud van ons ecosysteem en geeft onze vissers ook meer garanties dat zij hun job nog decennialang kunnen uitvoeren’, legt Meyns uit.

