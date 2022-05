Brexit helemaal terug na overwinning Sinn Fein in Noord-Ierland

Sinn Fein haalt een historische zege binnen in Noord-Ierland. De partij wordt voor het eerst de grootste, en hun voornaamste programmapunt is de hereniging met Ierland. Zit dat er nu echt aan te komen? En zou dat niet een heleboel Brexitproblemen oplossen?





Buitenlandjournalist Dominique Minten legt uit wat de overwinning betekent voor Noord-Ierland, Ierland én Londen.

