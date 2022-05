Moskou over Navo-toetreding Finland en Zweden: ‘Dit pikken we niet’

Rusland heeft Finland en Zweden gewaarschuwd dat de beslissing om toe te treden tot de Navo een ‘ernstige vergissing’ is. ‘Deze beslissing zal verstrekkende gevolgen hebben’, zei de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken, Sergej Rjabkov.

‘Dit verandert de situatie uiteraard volledig’, verklaarde Rjabkov maandag, nadat de Zweedse en Finse regeringen zondaghadden beslist om de procedure voor de toetreding tot de Navo in gang te zetten. ‘Het is voor ons heel duidelijk dat dit de veiligheid van Finland en Zweden niet zal vergroten.’

‘Zweden en Finland moeten zich geen illusies maken dat we dit zomaar zullen pikken’, waarschuwde Rjabkov. ‘Dit is opnieuw een ernstige vergissing, die verstrekkende gevolgen zal hebben. De militaire spanningen zullen hierdoor verhogen.’

Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, liet maandag weten dat daar van zeer nabij gevolgd wordt welke gevolgen de Navo-toetreding van Zweden en Finland zal hebben voor de veiligheid van Rusland. ‘Die moet volledig en onvoorwaardelijk gewaarborgd worden.’

Deze week officiële aanvraag?

In de Zweedse en Finse parlementen is het debat over de formele toetredingsaanvraag vandaag van start gegaan. Hoewel het om een formaliteit gaat, kunnen die gesprekken enkele dagen in beslag nemen. Dinsdag en woensdag brengt de Finse president Sauli Niinistö een bezoek aan Stockholm, mogelijk dienen beide landen dan een gezamenlijke toetredingsaanvraag in bij de Navo.

De dertig Navo-lidstaten moeten unaniem toestemming geven. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg beloofde eerder dat Zweden en Finland ‘met open armen’ ontvangen zouden worden, maar ondertussen heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan al laten weten er ‘geen goed oog’ op te hebben.