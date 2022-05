Moeten nieuwkomers automatisch Belg worden?

‘Staatsburgerschap’ is volgens een meerderheid van de Vlamingen een essentiële voorwaarde om een echte Belg (of Vlaming) te worden, dat blijkt uit ‘De Stemming’. Maar hoe moeilijk of hoe makkelijk krijgen nieuwkomers de Belgische nationaliteit? Vandaag is het de bekroning van een integratieparcours, maar moeten we het niet veeleer als een springplank zien? En twee: wanneer zijn nieuwe Belgen genoeg Belg?





De snel-Belgwet is al even flink verstrengd, maar zitten we daarmee op de goede lijn? Want Belg worden zet een immigrant wel degelijk aan het werk, zo blijkt. Nu, nationaliteit is één ding, de aanvaarding door de maatschappij een ander. Jan-Frederik Abbeloos en Samira Ataei voeren er een interessant gesprek over. Voer voor nationalisten, idealisten, chauvinisten en ja, óók je-m’en-foutisten!

