In geen enkel euroland zullen de arbeidskosten volgend jaar sterker stijgen dan in België. Dat blijkt uit de economische voorjaarsvooruitzichten die de Europese Commissie vanochtend heeft gepubliceerd.

Volgend jaar zullen de arbeidskosten per eenheid product in België met 4,4 procent omhoog gaan. Dat staat in de statistische bijlage van de economische voorjaarsvooruitzichten die de Europese Commissie ...