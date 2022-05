Bestelwagen PostNL rijdt twee personen aan terwijl bestuurder pakje aflevert

Een man van 59 jaar en een vrouw van 68 lieten het leven in de aanrijding. Volgens de eerste vaststellingen kwam de bestelwagen vanzelf in beweging nadat de bestuurder die met draaiende motor aan de kant had gezet om een pakje te leveren.

Het ongeval deed zich vanmorgen iets voor elf uur voor in de Weggevoerdenstraat in Aalst. De 32-jarige bestuurder van een bestelwagen van pakjesdienst PostNL liet daar zijn bestelwagen met draaiende motor achter en stapte uit om een pakje te leveren. Volgens een mededeling die het parket van Oost-Vlaanderen zonet heeft verspreid, kwam de auto daarna vanzelf in beweging en reed die de twee slachtoffers aan.

De overleden personen zijn een 59-jarige man en een 68-jarige vrouw. De man zou als dakwerker aan de slag gaan in de woning van de vrouw. Ze zijn allebei ter plekke overleden. De bestuurder van de pakjesauto zou nog geprobeerd hebben om het voertuig te doen stoppen.

De bestuurder van de bestelwagen legde een negatieve adem- en speekseltest af. Hij zou dus niet onder invloed zijn geweest van alcohol of verdovende middelen. Het parket gaf de opdracht om zijn rijbewijs voor vijftien dagen in te trekken. Er is een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het parket ging ook ter plekke.

