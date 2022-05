Warme maand mei op weg naar nieuw dagrecord

Het is de afgelopen weken al behoorlijk warm geweest. Woensdag bestaat zelfs de kans dat er een nieuw dagrecord wordt gehaald. Het vorige dateert uit 1942 en staat op 27 graden.

Woensdag, en mogelijk ook donderdag, wordt er plaatselijk tot 30 graden verwacht. Hoewel dat in Ukkel – waar het KMI gevestigd is – niet het geval zou zijn, bestaat de kans wel dat het dagrecord uit 1942 daar wordt verbroken. Dat laat David Dehenauw, weerman en hoofd voorspellingen bij het KMI, weten aan De Standaard. Het record staat nu nog op 27 graden, maar in Ukkel zou het woensdag weleens 28 graden kunnen worden. Donderdag kan ook het dagrecord uit 1998 sneuvelen als het minstens 27 graden wordt. Daarna zullen geen records meer vallen, maar wellicht alleen maar regen. De kans op onweer stijgt tegen het einde van de week immers aanzienlijk.

Deze maand werden al enkele nieuwe dagrecords gezet. Op 11 en 14 mei werd er bijvoorbeeld 30 graden gemeten en op 12 mei steeg de temperatuur zelfs tot 31 graden. Dat het warm is in mei, komt wel vaker voor, maar toch staat het record uit 1922 van de warmste meidag nog steeds sterk. ‘Dat jaar werd op 23 mei 32,3 graden vastgesteld. Dat zullen we zeker niet verbreken met de huidige voorspellingen’, vertelt Dehenauw.

De warme temperaturen nu betekenen niet dat we moeten vrezen voor een koude zomer. Volgens Dehenauw heeft de huidige temperatuur geen verband met wat in de zomer zal gebeuren. Alles is dus nog mogelijk.

Tweede droogste lente

Naast het warme weer kampt België momenteel ook met een heel droge periode. In mei viel er tot nu toe nog maar 1 mm neerslag. ‘Als er niets meer bij zou komen, kan het de tweede droogste lente worden sinds 1893’, zegt Dehenauw. In 1893 viel er slechts 37,6 mm regen gedurende de hele lente. Dit jaar zitten we daar al wel over, met ongeveer 40 mm neerslag in de afgelopen drie maanden, en de komende weken zullen daar wellicht nog enkele millimeters bijkomen.

Vorige jaren waren de lentes ook eerder droog, met in 2020 bijvoorbeeld 105 mm neerslag. ‘De cijfers van de laatste paar jaren tonen hoe extreem de droogte nu is’, aldus Dehenauw. Er is volgens hem ook een verschil met de vorige lentes. ‘De afgelopen jaren was het minstens een van de lentemaanden redelijk nat. Dat hebben we deze lente nog niet gehad.’