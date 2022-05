Apple-verkoper Lab9 koopt 15 Switch-winkels

De retailgroep Lab9 Stores uit Kortrijk neemt 15 van de 21 Switch-winkels over. Die 15 winkels zullen verder Apple-producten kunnen verkopen.

De verkoper van de vijftien Switch-winkels is het Franse Indexia. Dat had recent laten weten dat het Switch zou ombouwen tot de Hubside.Store-formule. Hubside.Store bestaat al in Frankrijk en is ook aanwezig in Wallonië en Brussel. Het is onder meer gespecialiseerd in tweedehands, ‘refurbished’ smartphones en laptops.

Die aangekondigde ombouw van Switch tot Hubside.Store kwam er nadat Switch zijn status van Apple-reseller had verloren. De omschakeling zou gepaard gaan met een groeiverhaal en bijkomende jobs, had Sadri Fegaier, de ceo van Indexia aangekondigd.

Door nu 15 Switch-winkels te verkopen aan Lab9, dat zelf een Apple-reseller is, zal Apple op veel locaties toch nog in het straatbeeld blijven. Parallel worden de ambities van Hubside.Store teruggeschroefd.

Vakbond reageert positief

De bocht werd vanochtend voorgesteld op een bijzondere ondernemingsraad. Lab9 Stores wordt geleid door Geert Coolman en Stefaan Seye. Beiden verdienden hun sporen in de zakelijke omgeving (B2B) via hun bedrijf Online Grafics en onder meer dochter Xpert-IT. De retail liep via de Lab9 Stores. De overname van de vijftien Switch-winkels is een grote stap voor Coolman en Seye. Er komt een honderdtal werknemers bij.

Verdere details werden niet bekendgemaakt. De Socialistische vakbond BBTK ziet de overname alvast als positief. ‘Er gaat geen enkele job verloren, de overname past in het groeiverhaal van Lab9’, zegt gewestelijk secretaris Bart Leybaert.