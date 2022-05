Nieuwe nettarieven opnieuw uitgesteld

De Vlaamse energieregulator Vreg heeft de hervorming van de nettarieven voor elektriciteit ter elfder ure opnieuw uitgesteld. In plaats van vanaf 1 juli, zullen die nu vanaf 1 januari 2023 ingaan. De belangrijkste ingreep, de invoering van een capaciteitstarief, is zeer omstreden.

De Vlaamse energieregulator, de Vreg, moet voor de tweede keer de geplande hervorming van de nettarieven voor elektriciteit verdagen naar een latere datum. Dat is volgens de toezichthouder op de elektriciteits- en gasmarkt in Vlaanderen te wijten aan distributienetbeheerder Fluvius.

Die heeft volgens de Vreg ‘in onvoldoende tijd voorzien om de wijzigingen die de nieuwe nettarieven meebrengen uitvoerig te laten testen door de marktspelers’. De regulator had van zowel Fluvius als van de leveranciers te horen gekregen dat ze geen betrouwbare invoering van de nieuwe nettarieven kunnen garanderen tegen 1 juli.

Het nieuwe uitstel komt wel rijkelijk laat. De Vreg blaast alles af amper anderhalve maand voor de nieuwe nettarieven ingevoerd zouden worden. De regulator maakt zich nu sterk dat die er vanaf 1 januari 2023 zullen komen. Althans de Vlaamse distributienetbeheerder en de leveranciers beloven dat ze die datum wel kunnen halen.

Omstreden

De tariefhervorming is zeer omstreden. Steen des aanstoots is het zogenaamde ‘capaciteitstarief’, waarbij een deel van de netkosten niet langer berekend zal worden op basis het totale stroomverbruik, maar op basis van het piekverbruik. Dat zou gebruikers moeten aanmoedigen om niet te veel elektriciteit tegelijk te gebruiken en het net niet te overbelasten.

De Vlaamse minister van Energie, Zuhal Demir (N-VA), heeft al herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat zij ertegen gekant is. De afgelopen maanden bleek tijdens discussies in het Vlaams Parlement dat heel wat politieke partijen voorstander waren om de invoering van het capaciteitstarief verder uit te stellen. De federatie van elektriciteits- en gasbedrijven Febeg was dan weer vragende partij om zeker tot de zomer van 2023 te wachten met de hervorming van de nettarieven.