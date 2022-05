Liefhebbers van het heelal konden maandag hun hart ophalen, want de maansverduistering leverde afgelopen nacht een bijzonder natuurspektakel op. Tenminste voor wie niet in België was: bij ons strooiden de wolken roet in het eten, maar op de Canarische Eilanden en in Griekenland was de eclips goed zichtbaar. Kijk mee in bovenstaande video.