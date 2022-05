Al elf klachten van spiking met injectienaald na fuif in Aarlen, ook in Gent zeker één klacht

Het nachtleven is in de ban van een zorgwekkend fenomeen: ‘needle spiking’. Verschillende mensen zeggen dat ze tijdens het uitgaan werden geprikt door een injectienaald en zich daarna onwel voelden.‘Vermoedelijk gaat het om “snelle” narcotische producten, zoals fentanyl of ketamine.’

Wat is spiking?

Als je drankje 'gespiket' wordt, betekent dat dat iemand alcohol of drugs vermengd heeft in je drankje zonder dat je daar iets vanaf weet.

Veelvoorkomende symptomen zijn: duizeligheid, misselijkheid, verwardheid, evenwichtsverlies, spraakproblemen en geheugenverlies.

'Needle spiking' is het fenomeen waarbij iemand gedrogeerd zou worden via een injectienaald. Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven): 'Als je het gevoel hebt dat je bent geprikt, ga dan zo snel mogelijk naar de hulpdiensten en laat je onderzoeken.'

Het parket van Aarlen, in de Waalse provincie Luxemburg, opende twee weken geleden een gerechtelijk onderzoek nadat verschillende jonge vrouwen hadden gemeld dat ze gedrogeerd werden tijdens een fuif in Dampicourt, in de gemeente Rouvroy. Intussen hebben elf vrouwen een klacht ingediend, maar het parket verwacht dat er nog meer meldingen zullen binnen­komen.

Enkele slachtoffers zeiden dat ze de dag na het feest een spoor van een prik hadden opgemerkt op hun arm of hun bil. Een andere jonge vrouw meldde dat ze ’s avonds een verdachte vlek, mogelijk een pil, op de bodem van haar drankje had gevonden. Ze kampten allen met verschillende symptomen, waaronder duizeligheid, een zwaar gevoel in het hoofd, misselijkheid en geheugenverlies. ‘Van acht slachtoffers is bloed en urine afgenomen. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend’, aldus het parket van Aarlen.

Ook in Gent is er één geval bekend bij het parket van Oost-Vlaanderen. Intussen komen via de sociale media ook verhalen uit Brussel naar boven. Op de Facebook-pagina ULB Confessions getuigt een vader anoniem dat zijn zoon slachtoffer werd tijdens het uitgaan in april. Zowel het parket van Brussel als de Brusselse politie zegt zelf nog geen meldingen te hebben gekregen.

Het zorgwekkende fenomeen was al bekend in het Verenigd Koninkrijk (1.300 klachten) en Frankrijk (130 klachten). Ook in Nederland is er een klacht van een 22-jarige vrouw, die getuigde op NOS.

Fentanyl

Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) is op de hoogte van het fenomeen needle spiking. Hij heeft enkele bedenkingen over het stijgende aantal klachten en vreest voor een paniekreactie. ‘Al is het theoretisch zeker mogelijk dat iemand op die manier gedrogeerd wordt. We moeten de verhalen blijven geloven, maar ook opletten, want de injectieplaatsen worden in de meeste gevallen niet vastgesteld door de hulpdiensten.’

Volgens Tytgat zou het daarbij niet gaan om GHB, de verkrachtingsdrug die wordt gebruikt door het in iemands drankje te doen. ‘Ik vermoed dat we hier te maken hebben met “snelle” narcotische producten, waar je maar een kleine hoeveelheid van nodig hebt om iemand te drogeren. Dan denk ik aan fentanyl en ketamine.’ Die laatste is volgens Tytgat aan een opmars bezig. ‘Sommige afgeleiden van fentayl zijn duizend keer sterker dan morfine en zijn dus zeer gevaarlijk’, waarschuwt de toxicoloog.

Als het gaat om fentanyl of ketamine, zou dat volgens Tytgat ook kunnen verklaren waarom het zo moeilijk is om de drugs terug te vinden in bloed of urine. ‘Het gaat om een zeer lage concentratie van een zeer krachtig middel, dat maakt het moeilijk om de aanwezigheid ervan aan te tonen.’