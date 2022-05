‘Russen geven grootschalig offensief in Oost-Oekraïne op’

Het Russische leger zou de pogingen hebben gestaakt om de Oekraïense troepen te omsingelen rond Donetsk in het oosten van Oekraïne. Dat zegt het Amerikaanse Institute for the Study of War.

‘Het lijkt erop dat het Russische leger het objectief heeft opgegeven van een grootschalige omsingeling van Oekraïense legereenheden tussen de steden Donetsk en Izjoem’, meldt de Amerikaanse onderzoeksorganisatie Institute for the Study of War op Twitter. ‘Het focust zich nu op de volledige verovering van de oblast Loehansk.’

Er werd de voorbije dagen hevig gevochten rond Izjoem. De Russische troepen die zich uit Charkov hebben teruggetrokken, zouden zich naar daar hebben verplaatst. Vorige week namen de Russen in de buurt nog de stad Poposna in. Afgelopen weekend raakte nog bekend dat het Oekraïense leger een tegenoffensief plande in Izjoem.

In het door Oekraïne gecontroleerde deel van de provincie Loehansk zouden bij een Russische luchtaanval vorige week nog 60 burgers gedood zijn toen een school werd geraakt. Ook in Marioepol gaan de gevechten ondertussen door. Volgens Oekraïense autoriteiten heeft Rusland daar afgelopen weekend fosforbommen gegooid op de Azovstal-fabriek.