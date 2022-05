Nadat Philippe had aangegeven te willen stoppen als saboteur in De mol, mocht Uma het stokje van hem overnemen. Dat werd vorige week met een heuse liveshow bekendgemaakt. Wie goed had opgelet de voorbije weken, kon dankzij enkele goed verborgen hints de twee mollen wel al veel vroeger ontmaskerd hebben. Ontdek alle tips in onderstaande video.

Voor het eerst in tien seizoenen van De mol stapte de saboteur er zelf uit. Philippe was mentaal en fysiek op. Dit was zijn moeilijkste moment: