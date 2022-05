Play-off finale overbodig na overwinning van AA Gent

AA Gent nam revanche voor de nederlaag in de Ghelamco Arena en zet Genk op een onoverbrugbare kloof van zeven punten in de Europe play-offs. Volgend seizoen spelen de Limburgers dus geen Europees voetbal. Antwerp haalt opgelucht adem en mag in de tweede voorronde van de Conference League aantreden.

Voor de start van de wedstrijd waren er nog de nodige formaliteiten die afgewerkt moesten worden. Zo kreeg Onuachu zijn Gouden Schoen overhandigd en werd Ito door de Genkse fans in de bloemetjes gezet als meest verdienstelijke speler van het voorbije seizoen. Clubman in hart en nieren, Pierre Denier, nam dan weer afscheid in zijn rol als teammanager.

De thuisploeg ging meteen in de aanval en zocht daarbij heel nadrukkelijk Onuachu als aanspeelpunt maar het was Gent dat voor de eerste doelkans tekende: Samoise haalde prima de achterlijn en legde goed af tot bij Odjidja maar de Gentse aanvoerder besloot over. Even later ging Odjidja neer in de Genkse zestien maar ref Laforge greep terecht niet in.

Gent nam gaandeweg de partij in handen en knutselden onder impuls van Odjidja en Tissoudali enkele prima combinaties in elkaar. In de zone van de waarheid miste het team van Vanhaezebrouck evenwel een tikkeltje nauwkeurigheid om Vandevoordt echt aan het werk te kunnen zetten. Op het half uur was dan toch raak: Samoise speelde Tissoudali aan in de Genkse zestien, die speelde de bal tussen de benen van Cuesta en liet Vandevoordt kansloos in de verre hoek (0-1).

Geschenk

De eerste doelpoging van de tweede helft kwam van Heynen maar op aangeven van Munoz kopte de Gentse aanvoerder ruim over. Bij Gent was het toch even zoeken want door de vervanging van Lemajic ging Odjidja naast Tissoduali voetballen. Dat vergde toch enige aanpassing bij zijn ploegmakkers. Bij de eerste Gentse tegenstoot was het al bijna raak: Tissoudali en Odjidja trokken vrolijk op avontuur maar Tissoudali besloot uiteindelijk op Vandevoordt.

De tandem Odjidja-Tissoudali leverde wel spektakel op. De Gentse aanvoerder zette de topschutter van de Buffalo’s vrij voor doel maar die verzuimde de partij te beslissen. Aan de overkant kopte Onuachu slap in de handen van Roef. Stelselmatig moest Gent wel meer en meer achteruit en Genk dook steeds vaker – zonder echt gevaarlijk te worden - in de buurt van de Gentse zestien op.

En toen ging het licht bij de Genkse defensie even uit. Sadick was nog maar net naar de kant gehaald door Storck of Tissoudali speelde de lokale verdediging helemaal uit verband met één pass. Odjidja nam het geschenk dankbaar aan en verdubbelde de Gentse voorsprong.

Genk lag nu uitgeteld in de touwen en de bezoekers konden de partij met een gerust gemoed uitspelen. De meegereisde Gentse fans bouwden nog een klein feestje en zetten daarbij nadrukkelijk hun succescoach Vanhaezebrouck in de bloemetjes. Het blijft evenwel nog steeds afwachten of hij binnen vijf weken ook aan het nieuwe seizoen zal beginnen als hoofdcoach van AA Gent.