Horsfield wint Soudal Open, Pieters 9de

De Brit Sam Horsfield heeft de Soudal Open in Schilde gewonnen. Thomas Pieters, de enige Belg die de cut haalde, maakte na een sterke slotdag nog een reuzensprong, van de 35ste naar de 9de plaats.

Ryan Fox, die als leider de slotdag was ingegaan en in Schilde zijn tweede zege in de DP World Tour kon boeken, had zijn schaapjes in Schilde nog niet op het droge. Met 18 holes te gaan had de Nieuw-Zeelander één slag voorsprong op de Engelsman Sam Horsfield. De Duitser Yannik Paul volgde op twee slagen, en in totaal begonnen dertien golfers op drie slagen of minder van Fox aan hun slotronde.

Het leidde nog tot heel wat verschuivingen in het klassement, met sterke stijgers en diepe dalers, maar aan de top bleef de strijd een onderonsje tussen Horsfield, Fox en Paul. De Brit bleek de zenuwen het best de baas te kunnen, want met een ronde in 68 slagen, 3 onder par, wipte hij nog over Fox. Vijf bogeys deden de Nieuw-Zeelander de das om, die uiteindelijk ook nog Paul voor zich moest dulden.

Voor Horsfield, pas terug na drie maanden blessureleed, is het de derde overwinning in de DP World Tour, zijn vorige twee toernooizeges dateren van augustus 2020.

Kippenvel voor Pieters

Thomas Pieters, de enige Belg in de eindfase, bewaarde het beste voor het laatst en zette zijn beste ronde van de vier dagen neer. Zaterdag braken twee dubbele bogeys hem zuur op, vandaag lukte hij onder meer vier birdies en finishte hij in 67 slagen, 4 onder par. Daardoor dook hij van de 35ste plek nog net de top 10 binnen. ‘De eerste twee dagen vielen de putts niet, zaterdag waren het de drives’, aldus Pieters. ‘Maar vandaag viel alles samen. Ik ben echt content.’

De Antwerpenaar die vanavond nog op het vliegtuig stapt naar de VS, om er deel te nemen aan het PGA Championship, verliet onder een luid applaus de 18th hole. Een kippenvelmoment noemde hij het. ‘Het doet deugd dat al die mensen, onder wie ook veel jeugd, naar het golf komen kijken. Het gaat goed met de sport in ons land.’

Lev Grinberg, de 14-jarige Oekraïner die vrijdag iedereen had verbaasd door als enige amateur de eindfase te halen, moest uiteindelijk vrede nemen met de 65ste plaats.