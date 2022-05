Hindley sprint naar zege in zware bergrit

In de negende rit van de Giro heeft Jai Hindley de strijd tussen de klassementsrenners gewonnen. Op de flanken van de Blockhaus liet de Australiër Bardet en Carapaz achter zich in de sprint. De Spanjaard Lopez behoudt in de roze trui.

Daags voor de tweede rustdag kreeg het Giro-peloton een eerste echte bergrit voor de wielen geschoven, met aankomst op de Blockhaus, een zware beklimming in de Abruzzen. De dagzege ging naar de Australiër Jai Hindley. De roze trui blijft nipt in het bezit van de Spanjaard Lopez

Een groep van negen zonder landgenoten reed al snel weg uit het peloton. Enkele namen: de Brit James Knox (Quick-Step Alpha Vinyl), Nans Peters (AG2R - Citroën), Diego Rosa (Eola-Kometa). Best geplaatste vooraan: de jonge Oostenrijker Felix Gall (AG2R - Citroën). Maar een echte bedreiging voor het roze van de Spanjaard Lopez was hij nooit, temeer daar in het peloton tempo werd gemaakt door Ineos-Grenadiers.

De nabijheid van de groep der favorieten deed de vluchters besluiten om op de Passo Lanciano, een parallelle beklimming van de Blockhaus, al te demarreren. Onder druk van Ineos bleef de voorsprong van de vluchters teruglopen zodat het duidelijk werd dat de winnaar uit de groep van de favorieten zou komen. Vluchters Peters en Dombrowski kwamen nog even vooraan aansluiten maar het peloton was niet meer veraf, nog altijd onder leiding van Ineos-Grenadiers. Dombrowski werd als laatste ingerekend, vanaf dan was het aan de favorieten.

Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) was al vroeg het slachtoffer van een val en zou daar de ganse dag de gevolgen van dragen. Voor het vuurwerk was het wachten tot de voet van de Blockhaus maar vanaf dan ging het razendsnel. Nog voor de eerste aanval moest Simon Yates het almaar kleinere peloton laten gaan. Ook voor Hugh Carthy en Joao Almeida lag het tempo van Ineos-Grenadiers te hoog. De onfortuinlijke Bilbao moest uiteindelijk eveneens de rol lossen.

Wel goed bij de pinken: roze trui Lopez maar die verloor het contact als gevolg van een bijna-valpartij na een onoplettendheid. Intussen bleef Richie Porte beuken in dienst van olympisch kampioen Richard Carapaz.

Almeida kwam nog wel opnieuw aansluiten maar toen Carapaz op het steilste stuk demarreerde, had ook hij geen verhaal meer. Bardet en Landa volgden, maar onder leiding van Hindley en de verrezen Almeida werd de kloof nooit echt groot. Meer zelfs, de Portugees zorgde ervoor dat hijzelf, Hindley en Pozzovivo opnieuw in de kop van de wedstrijd kwamen. Zo kregen we weer zes renners voorin. Spurten met zes dus en daarin trok Jai Hindley aan het langste eind, voor Bardet en Carapaz.

Lopez behoudt het roze maar met vijf renners binnen de twintig seconden belooft het een mooie Giro te worden. Simon Yates zakt weg in het klassement.