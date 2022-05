Simon Mignolet leidt Club naar derde titel op rij

Club Brugge is voor de achttiende keer kampioen na een titelmatch waarin het efficiëntie tot een nieuwe standaard bracht. Zonder één uitgespeelde kans boog het een 1-0-achterstand om in 1-3-winst op Antwerp. Simon Mignolet kroonde zich alweer tot matchwinnaar met enkele cruciale saves.

Om iets voor 15 uur, toen Club Brugge in twee minuten tijd twee corners verzilverde, brak op de ‘Platse’ in Sint-Andries Brugge een voetbalfeest los. Duizenden supporters van blauw-zwart waren voor een groot scherm samengestroomd om de uitwedstrijd op Antwerp te volgen. Bij winst was Club zeker van de titel. Bij puntenverlies moest het rekenen op nederlaag van Union op bezoek bij Anderlecht later vandaag.

Aan de rust zag het er naar uit dat het kampioenenfeestje zou moeten worden uitgesteld. Antwerp – al zeker van de laatste plaats in Play-off 1 – zette via het spitsenduo Ally Samatta en Michael Frey aanval na aanval op. Brandon Mechele en Stanley Nsoki verdedigden te slap en lieten toe dat Frey voor het eerst na acht wedstrijden weer kon scoren na een een-twee met Samatta. Zonder een uitstekende Simon Mignolet, die kansen van De Laet,de Haroun en Samatta keerde, had het aan de rust al 2, 3 of 4-0 kunnen staan voor Antwerp.

Club Brugge creëerde geen enkele uitgespeelde kans in de eerste helft. Net als in de voorbije wedstrijden speelde het traag, ongeïnspireerd en met weinig inzet. Club kwam te kort in de duels en miste vindingrijkheid voor doel. Twee vrije trappen, eentje rechtstreeks gegeven door de in ere herstelde Andreas Skov Olsen, waren de enige mogelijkheden voor de bezoekers.

Het beeld veranderde niet in de tweede helft, maar plots stond het wel 1-1. De Antwerpse verdediger Abdoulaye Seck greep onbegrijpelijk hard in op Noa Lang in het penaltygebied. Hans Vanaken deed waar Dante Vanzeir vorige zondag nog faalde: hij zette zijn elfmeter om.

Club ging niet door op elan maar werd halfweg de eerste helft opnieuw geholpen door Antwerp. Na twee corners, eentje vanop rechts en eentje vanop links, scoorde Club Brugge tweemaal. Eerst kon Jack Hendry binnenkoppen aan de eerste paal – de Schot stond op het veld omdat Clinton Mata opnieuw geblesseerd uitviel. Twee minuten later mocht Adamyan scoren nadat Michael Frey een corner van Lang ongelukkig doorkopte naar de verste paal.

Zonder dat Club een uitgespeelde combinatie op de mat had gelegd, kwam het 1-3 voor. Die voorsprong gaf het niet meer weg, ook al omdat Simon Mignolet uitstekend bleef keepen en de invallers van Antwerp geen verschil meer maakten.

Alles omgekeerd

Voor de derde keer op rij, en de vijfde keer in zeven jaar, is Club Brugge landskampioen van België. De titel van 2021-2022 gaat de geschiedenis in als een seizoen waarin blauw-zwart alles omgekeerd deed dan vorige jaren. In plaats van een ruime voorsprong had het deze keer een achterstand bij aanvang van de play-offs.

In de nacompetitie keerde Club vervolgens de rollen om. Het toonde zich uiterst efficiënt en koos enkele keren voor realisme in plaats van dominantie. Trainer Alfred Schreuder, van wie eerder deze week al uitlekte dat hij Club Brugge ruilt voor Ajax, gaf toe dat hij mooi voetbal ondergeschikt had gemaakt aan het resultaat.

Mignolet beslissend

De man van de achttiende titel van Club Brugge is Simon Mignolet. De Limburger werd op Antwerp voor het eerst geklopt in deze play-offs maar was dankzij zijn saves opnieuw beslissend voor Club. Eerder had hij dat ook al gedaan in de rechtstreekse duels met Union.

Union Sint-Gillis zit een unieke kans verloren gaan om voor het eerst sinds 1935 kampioen te worden. Vanavond op Anderlecht moet het ook proberen de tweede plaats nog vast te houden. De fans van Club Brugge hebben op dat moment andere bezigheden. Rond 18 uur worden de kampioenen in Sint-Andries-Brugge verwacht.

