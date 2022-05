KV Mechelen bevestigt vertrek trainer Wouter Vrancken

KV Mechelen bevestigde zondagmiddag het vertrek van trainer Wouter Vrancken. Zijn nieuwe club is nog niet bekend. KV heeft nog geen opvolger.

‘Na vele gesprekken tussen club en trainer zijn beide partijen overeengekomen dat hun wegen zullen scheiden na de laatste wedstrijd tegen KRC Genk op 21 mei’, deelde KV zondag mee op de eigen webstek.

Wouter Vrancken loodste KV Mechelen in 2019 naar 1A én won dat jaar de beker, als tweedeklasser. Onder Vranckens bewind woedde de zaak-Propere Handen en moest eerst hoofdaandeelhouder Olivier Somers en nadien Dieter Penninckx terugtreden. De Limburgse coach was al die jaren een van de stabiele factoren binnen de club.

‘Wat Wouter bij KV Mechelen heeft verwezenlijkt, is uniek’, zegt ceo Frank Lagast op de geel-rode clubwebsite. ‘We nemen afscheid van een coach die in een periode van vier jaar promoveerde naar 1A, de Beker van België won en drie maal in de subtop van het klassement eindigde. Hij ambieert een stap hogerop, wij willen hem die kans geven.’

Vrancken gaf al langer aan dat hij hoopte op een stap hogerop. Het is voorlopig niet duidelijk of hij al heeft getekend bij een andere club.

‘Ik ben de club, mijn staff, spelers en supporters dankbaar voor vier ongelofelijke jaren’, aldus Vrancken. ‘Als ik bekijk wat we allemaal samen bereikt hebben: daar ben ik echt fier op. Het zal vreemd zijn als ik het nieuwe seizoen niet meer in Mechelen start. Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt. KVM gaf me de kans om me als coach verder te ontwikkelen en me in 1A te tonen. Het waren grandioze jaren. En nu? Sowieso gaan we er zaterdag tegen Genk nog eens vol voor. Wat dan volgt, dat zien we nog wel. Waar ik naartoe ga, dat heb ik nog niet beslist.’

Nog geen opvolger

KV Mechelen heeft nog geen opvolger van Wouter Vrancken. ‘We kijken met een positieve en ambitieuze blik uit naar de komst van een nieuwe coach’, zegt Lagast. ‘We zijn opnieuw op zoek naar een enthousiast en ambitieus profiel die de waarden van een familieclub als KV Mechelen belichaamt. De nieuwe coach bouwt verder op de stevige fundamenten die Wouter neerzette. De nabije toekomst zal uitwijzen wie het roer overneemt.’