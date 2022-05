18-jarige in levensgevaar na steekpartij op tram in Antwerpen

Bij een steekpartij op tram 3 richting P+R Merksem is zaterdagavond een 18-jarige jongen levensgevaarlijk gewond geraakt. De politie voert een zoektocht naar de dader.

Rond 21.20 uur kreeg de politie melding van een steekpartij op tram 3 richting P+R Merksem. Volgens getuigen zou het gaan om een uit de hand gelopen ruzie tussen twee jongemannen. Een van hen heeft de andere daarbij meermaals gestoken.

Het slachtoffer trok aan de noodhendel aan premetrostation Handel, ter hoogte van de Schoolstraat, en kon de tram verlaten. ‘De 18-jarige werd met meerdere steekwonden naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht’, bevestigt Lieselotte Claessens, woordvoerster van het Antwerps parket. ‘Hij verkeert in levensgevaar.’

Dader spoorloos

De dader bleef volgens de eerste vaststellingen op de tram zitten. De politie heeft de tram laten stoppen vlak voor het perron aan premetrostation Sportpaleis. Speurders hebben daar de identiteitskaarten van alle tramreizigers opgevraagd op zoek naar de dader. De halte werd ontruimd.

‘Over het motief en identificatie van de dader kunnen we voorlopig nog niet communiceren. Hij is nog op te sporen’, zegt Claessens. Het is niet duidelijk of het slachtoffer is neergestoken met een mes of een ander scherp voorwerp.

De Lijn betreurt het incident ten zeerste. ‘Politie en parket zijn ter plaatse en doen er alles aan om de dader te vinden’, vertelde Marco Demerling, woordvoerder van De Lijn. Door het incident was ook het tramverkeer in Antwerpen zaterdagavond zwaar verstoord.