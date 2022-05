Veilingrecord voor foto Man Ray overstijgt verwachtingen

Een sleutelwerk van het surrealisme, Man Ray’s foto ‘Le violon d’Ingres’, is bij Christie’s geveild voor 12,4 miljoen dollar (11,9 miljoen euro). Daarmee wordt het met voorsprong de duurste foto ooit.

In Le violon d’Ingres (1924) beeldt Man Ray zijn muze en geliefde, Kiki de Montparnasse, af met twee f-gaten over het midden van haar naakte rug. De vrouw als viool: het werd een van de beroemdste beelden van het surrealisme.

Een vroege druk, uit de collectie van Rosalind Gersten Jacobs and Melvin Jacobs, werd dit weekend in New York geveild. Een recordprijs was in de maak. Met een schatting tussen de 5 en 7 miljoen dollar, werd verwacht dat het werk beter zou doen dan Rhein II,een foto van Andreas Gursky die in 2011 4,3 miljoen dollar haalde (bijna 3 miljoen euro). Le violon d’Ingres werd uiteindelijk afgehamerd op 12,4 miljoen dollar, dubbel zoveel als het geschatte bedrag.

Het is al de tweede recordprijs van de week. Eerder werd Shot blue sage Marilyn (1964) van Andy Warhol met 195 miljoen dollar (185 miljoen euro) het duurste werk van de twintigste eeuw. De hoge prijzen bevestigen de groeiende appetijt op de kunstmarkt naar uitzonderlijke werken met iconische status.

Op de veiling bij Christie’s, die 42,3 miljoen dollar opbracht, werden nog meer werken van surrealisten aangeboden. Forse prijzen waren er onder meer voor een schilderij, twee gouaches en een tekening van René Magritte.