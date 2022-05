Rusland heeft zondag fosforbommen gegooid op de staalfabriek Azovstal in Marioepol, zo zeggen Oekraïense bronnen. Dat gebeurde na de overwinning van Oekraïne op het Eurovisiesongfestival. Bekijk de beelden hierboven.

‘De hel is naar de aarde gekomen. Naar Azovstal’, schreef Petro Androesjtsjenko, adviseur van de burgemeester van Marioepol, op Telegram. Hij postte een video van de aanval, waarop ook artillerievuur te zien is. De beelden konden niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Fosforbommen ontbranden bij contact met zuurstof en richten verwoestende schade aan. Het gebruik ervan in dichtbevolkte gebieden is volgens het internationaal recht verboden.

Androesjtsjenko publiceerde ook foto’s met inscripties op bommen die erop leken te wijzen dat ze waren gegooid als reactie op de overwinning van Oekraïne op het Eurovisiesongfestival.

De bron van de foto’s was onduidelijk, maar op de vermoedelijke bommen stond in het Russisch geschreven: ‘Kalusha, zoals gevraagd! Naar Azovstal’ en in het Engels ‘Help Marioepol - Help Azovstal right now’ gedateerd 14 mei. Een verwijzing naar de woorden van rapper Oleh Psiuk zaterdagavond. Rusland mocht niet deelnemen aan de internationale liedjeswedstrijd door de oorlog.