Poetin waarschuwt Finse president: ‘Toetreden tot Navo zou vergissing zijn’

Zowel Finland als Zweden kan elk moment aankondigen dat ze een aanvraag indienen voor toetreding tot Navo. De waarschuwingen van de Russische president Vladimir Poetin maken weinig indruk op de regeringen van de Scandinavische landen.

Volgens persagentschap AFP zou de Finse overheid vandaag officieel aankondigen dat het Scandinavische land lid wil worden van de Navo. De Finse minister van Buitenlandse Zaken, Pekka Haavisto heeft dan weer tegen de Zweedse krant Aftonbladet gezegd dat die aanvraag ‘waarschijnlijk’ woensdag zal gebeuren. Donderdag spraken de Finse president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin zich al uit voor een toetreding van hun land tot de Navo.

Ook in buurland Zweden zouden de sociaaldemocraten vandaag hun standpunt duidelijk maken over een eventueel lidmaatschap van het militair bondgenootschap. Vrijdag stelden de parlementaire partijen en de regering een veiligheidsanalyse voor, waarin de voordelen en nadelen aan bod komen. Maandag staat een parlementair debat op de agenda, waarna mogelijk een toetredingsaanvraag wordt ingediend.

Beide EU-landen zijn al nauwe partners van de Navo, maar zijn tot nog toe geen lid. Alleen Navo-leden genieten formeel de bescherming van artikel 5, de veiligheidsparaplu van het militaire bondgenootschap dat door de VS in het leven werd geroepen aan het begin van de Koude Oorlog met de Sovjet-Unie. Vooral in Finland, dat een 1.300 kilometer lange grens deelt met Rusland, is de alertheid hoog sinds de Russische invasie in Oekraïne.

Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft al verschillende keren laten verstaan dat Finland en Zweden snel en zonder problemen lid kunnen worden van het bondgenootschap.

Rusland heeft dan weer gewaarschuwd voor ‘ernstige gevolgen’ als Finland en Zweden toetreden tot de Navo. Moskou ziet de uitbreiding van de alliantie als een bedreiging voor de eigen veiligheid, zo heeft de Russische president Poetin zaterdag nog benadrukt in een telefoongesprek met zijn Finse ambtgenoot Niinistö

‘Vladimir Poetin benadrukte dat het beëindigen van het traditionele beleid van militaire neutraliteit een vergissing zou zijn, aangezien er geen bedreiging is voor de veiligheid van Finland’, aldus een verklaring van het Kremlin.