Belgische Stéphanie Huang gaat door naar halve finale Koningin Elisabethwedstrijd

Nog 24 cellisten zijn in de running voor een plekje in de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd: acht vrouwen en zestien mannen.

Vannacht werden de halve finalisten van de Koningin Elisabethwedstrijd bekendgemaakt. Azië is gewoontegetrouw goed vertegenwoordigd met zeven kandidaten – vijf uit Zuid-Korea, een uit Japan en een uit China. De Amerikaanse Riana Anthony en de Oekraïener Oleksiy Shadrin (1993) zijn de ouderdomsdekens, de Serviër Petar Pejcic (2002) is de jongste kandidaat. Ook de Belgische kandidate Stéphanie Huang krijgt de kans om deze week een plaats in de finale te veroveren. Op 4 juni weten we wie de winnaar van deze cello-editie wordt.

De 24 halvefinalisten:

Riana Anthony (VS, 1993)

James Baik (VS, 2001)

Yihai Chan (China, 2001)

Bryan Cheng (Canada, 1997)

Hayoung Choi (Zuid-Korea, 1998)

Jeremias Fliedl (Oostenrijk, 1999)

Anouchka Hack (Duitsland, 1996)

Constantin Heise (Duitsland, 2001)

Stéphanie Huang (België, 1996)

Woochan Jeong (Zuid-Korea, 1999)

Min Ji Kim (Zuid-Korea, 1995)

Marcel Johannes Kits (Estland, 1995)

Keisuke Morita (Japan, 1997)

Taeguk Min (Zuid-Korea, 1994)

Samuel Niederhauser (Zwitserland, 1998)

Petar Pejcic (Servië, 2002)

Erica Piccotti (Italië, 1999)

Florian Pons (Frankrijk, 1994)

Ivan Sendetskiy (Rusland, 1996)

Oleksiy Shadrin (Oekraïne, 1993)

Anton Spronk (Nederland, Zwitserland, 1994)

Simon Tetzlaff (Duitsland, 1997)

Ella Van Poucke (Nederland, 1994)

Sul Yoon (Zuid-Korea, 1995)