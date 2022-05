Liverpool wint na League Cup nu ook FA Cup op strafschoppen tegen Chelsea

Liverpool heeft na de League Cup nu ook de FA Cup gewonnen. De finale eindigde net zoals die van de League Cup op 0-0 tegen Chelsea, waarna opnieuw strafschoppen de beslissing brachten. En opnieuw was het Liverpool dat aan het langste eind trok: het is hun eerste FA Cup sinds 2006, Chelsea verliest op zijn beurt voor het derde jaar op rij de finale.

De FA Cup-finale van 2022, dat was ook de viering van 150 jaar bekervoetbal in Engeland. In 1872 vond immers de allereerste finale plaats, toen gewonnen door het reeds lang ter ziele gegane Wanderers FC.

Met Chelsea kon een andere club uit Londen anderhalve eeuw later winnen. The Blues rekenden daarvoor onder meer op Romelu Lukaku, die zowaar in de basis stond. Tegenstander van dienst: Liverpool, waar Divock Origi op de bank begon. Een heruitgave van de finale van de League Cup in februari, die door Liverpool werd gewonnen na een onwaarschijnlijke strafschoppenreeks. The Reds wonnen die met 11-10 nadat invallersdoelman Kepa de beslissende penalty miste voor Chelsea.

Exit Salah

Liverpool begon op Wembley het beste. Er werden meteen twee bijna-kansen versierd, en op een poging van Diaz moest Chelsea-keeper Mendy een goede redding uit de mouwen schudden. Liverpool bleef nadien de betere ploeg, tot Chelsea halverwege de eerste helft toch eens de neus aan het venster kwam steken. Pulisic trapte nipt voorlangs, Alonso faalde oog in oog met Alisson.

Even later ging Mohamed Salah, de sterspeler van Liverpool, erbij zitten. Einde finale voor de Egyptenaar, die moest gewisseld worden. Romelu Lukaku gaf op zijn beurt een eerste echte teken van leven kort voor de rust. Eerst kon hij niet uithalen na een goede pass van Mount, in de extra tijd lukte dat wel. Het schot van de Rode Duivel ging echter over.

Lukaku gewisseld

De start van de tweede helft bleek een kopie van de eerste, maar dan met een andere kleur: deze keer was het Chelsea dat sterk uit de startblokken kwam. In de eerste vijf minuten schoot Alonso nipt voorlangs, dwong Pulisic Alisson tot een uitstekende redding, en mikte Alonso nog eens een vrije trap op de lat. Liverpool reageerde wel met kansen voor Diaz en Keita.

Tot echt grote mogelijkheden kwam het nadien een tijdje niet. De klok tikte intussen verder, met nog een kwartier te gaan kreeg Reece James namens Chelsea de eerste gele kaart van de match - toch ook opmerkelijk. Even later kwam Liverpool zowaar met een offensief opzetten. Diaz trof eerst de paal, een minuut later deed Robertson van dichtbij hetzelfde. Kort nadien werd een bleke Romelu Lukaku gewisseld bij Chelsea.

FT | De bal wil er niet in op Wembley. Op naar verlengingen! ?? #CHELIV #EmiratesFACup pic.twitter.com/R75XSNXspp — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 14, 2022

Na 90 minuten was er geen winnaar. Verlengingen dus, en die vatte Liverpool aan zonder Virgil Van Dijk. Chelsea zette druk: Ziyech kreeg geen strafschop na een duwtje van Konaté, Liverpool werd teruggedrongen naar de eigen helft. Maar tot echt grote kansen kwam het niet, waardoor strafschoppen net zoals in de League Cup voor de beslissing moesten zorgen.

Alisson redt, Tsimikas maakt het af

Beide teams openden de strafschoppenreeks met een goal, maar bij de tweede penalty van Chelsea ging het meteen mis: Azpilicueta mikte het leer op de paal. The Blues waren zo op achtervolgen aangewezen: James en Barkley misten niet, maar bij Liverpool schoten ook Thiago, Firmino en Alexander-Arnold raak.

Jorginho moest dus absoluut scoren voor Chelsea en deed dat ook: de Italiaan maakte er 4-4 van, en dus kwam alle druk op de schouders van Sadio Mané te liggen. De Senegalees trapte echter een flauwe elfmeter: Mendy redde. En dus gingen we verder. Ziyech en Jota maakten er 5-5 van, waarna Mount zijn penalty gered zag worden door Alisson. Opnieuw matchpunt voor Liverpool, Tsimikas maakte het deze keer wél af en bezorgde Liverpool de FA Cup (6-5).

Voor Liverpool is het de achtste FA Cup uit de geschiedenis en hun eerste sinds 2006. Voor Chelsea blijft de vloek van Wembley duren: The Blues verloren ook de vorige twee jaar de FA Cup-finale en moesten eerder dit jaar dus ook al in het stof bijten tegen Liverpool in de finale van de League Cup. Liverpool houdt zo ook de droom op een geweldige quadruple levend: het kan na de League Cup en FA Cup ook nog de Premier League en Champions League winnen.