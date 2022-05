Oekraïne wint Songfestival, België eindigt 19de

De Oekraïne groep Kalush Orchestra heeft zoals verwacht het Eurovisiesongfestival in Turijn gewonnen met het nummer ‘Stefania’. De Belgische inzending Jérémie Makiese scoorde slechts 5 punten van het publiek en eindigde op de 19de plaats.

Het was voorspeld en het is ook gebeurd: Oekraïne heeft het 66ste Eurovisiesongfestival gewonnen. Dat komt natuurlijk door de sympathiestemmen die het land kreeg omwille van de oorlog in Oekraïne, maar ook omdat het lied ‘Stefania’ een onweerstaanbare oorworm is. De folky zang, catchy fluitmelodie en gerapte strofes en de energieke en kleurrijke act wisten vooral het publiek te charmeren, dat 439 punten vijl had voor het land. De vakjury had Oekraïne op de vierde plaats gerangschikt, met 192 punten. Opgeteld was dit voldoende voor de eindzege.

Het Verenigd Koninkrijk eindigde op de tweede plaats met het nummer ‘Space man’ van zanger Sam Ryder (466 punten). Spanje werd derde met het lied ‘Slomo’ van zangeres Chanel (459 punten). De top vijf wordt vervolledigd door Zweden (438 punten) en Servië (312 punten). Nederland eindigde op de elfde plaats, met het nummer ‘De diepte’ van zangeres S10.

• Portret Kalush Orchestra: ‘Dit is een overwinningslied, geen oorlogslied’

Ons land verging het minder goed in de finale. Jérémie Makiese eindigde 19de op 25 landen. De inzending van de RTBF zong het nummer ‘Miss you’ overtuigend en met sterke vocale uithalen, waarbij hij zijn beste prestatie van de Songfestivalweek neerzette. Maar als geheel wist zijn nogal statische act te weinig te begeesteren om hoog te scoren. Van de vakjury kregen we nog 59 punten, wat ons een 13de plaats opleverde, precies in het midden van het deelnemersveld. Bij het publiek viel ons land een pak minder in de smaak: Makiese scoorde slechts 5 punten, waardoor we strandden op de 19de plaats, net als Hooverphonic vorig jaar.

• Portret: wie is Jérémie Makiese, de Belgische Songfestivalkandidaat?

‘Overwinning voor alle Oekraïners’

Het winnende Oekraïnse lied ‘Stefania’ is een ode van rapper Oleh Psiuk (27) aan zijn moeder. De voorbije maanden evolueerde het nummer tot een hommage aan zijn moederland, en werd het gebruikt in meer dan 150.000 filmpjes op TikTok, vaak vergezeld van de #Standwithukraine. Maar het blijft altijd zijn moeders liedje. ‘Ze is er trots op’, vertelde Psiuk - de zanger met het roze vissershoedje - vorige maand in een interview met NRC.

Kalush Orchestra wilde met zijn deelname de Oekraïense zaak bepleiten op het podium van een van de meest bekeken tv-programma’s ter wereld. ‘Europe, we ask you; please help Ukraine, Marioepoel, Azovstal… Help us right now!’, riep Psiuk aan het einde van het optreden in de finale. ‘This victory is for every Ukrainian’, klonk het dan weer na de overwinning. Meer dan 200 miljoen kijkers hebben die oproep tot solidariteit goed gehoord.

Of het Songfestivalcircus volgend jaar wel kan neerstrijken in Kiev of een andere Oekraïense stad is hoogst onzeker. Zolang de oorlog in Oekraïne woedt, zal er allicht uitgeweken moeten worden naar een andere Europese stad.