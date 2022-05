Drie assists van Ryota Morioka leveren Charleroi drie punten op tegen strijdend KV Mechelen

Het lijkt erop dat KV Mechelen als laatste in de Europe play-offs zal eindigen. In Charleroi gaf Engvall het startschot van een doelpuntrijke avond, maar het was uiteindelijk wél de thuisploeg die aan het langste eind trok: 3-2.

Beide ploegen hadden op sportief vlak niets meer te winnen of verliezen. Dat zorgde voor veel wissels bij Malinwa: Bas Van den Eynden kreeg bijvoorbeeld zijn eerste basisplaats ooit. Dat zorgde vooral voor een entertainend spelbeeld. Iedereen kon vrij ten aanval trekken, verdedigen was eerder bijzaak. Achttien kansen vielen er op die manier te noteren in de eerste helft en na de pauze nog eens zestien. De 3-2-eindstand hoeft dan ook niet te verbazen.

Engvall aan het kanon

Vooral Gustav Engvall voelde zich als een vis in het water. De Zweedse spits stond pas voor de tweede keer in de basis dit seizoen en bedankte met evenveel doelpunten. De openingstreffer kopte hij na een corner van Hairemans netjes binnen aan de tweede paal. Hij sloot ook af met een binnentikkertje op assist van Cuypers. Eindelijk nog eens zijn naam op het scorebord. Dat was intussen alweer geleden van 3 augustus 2019.

KV kreeg los van zijn goals nog leuke kansen. Shved probeerde het eens vanop zijn eigen helft maar mikte naast, Cuypers kon een lange solo voorbij vier man niet afwerken. Aan de overkant lukte dat Nkuba wél. Het jeugdproduct van Charleroi sneed vanop rechts vlotjes naar binnen en liet Thoelen kansloos met een heerlijke trap in de linkerbovenhoek, op dat moment de 1-1. Het begin van het einde.

Charleroi sprong immers nog op en over Malinwa. Bayo, zo al de gevaarlijkste bij de Zebra’s, was de killer van dienst met twee goals op aangeven van Morioka. Tot afgrijzen van de Mechelaars was dat de eerste keer op een stilstaande fase, al voor de zoveelste keer dit seizoen. Zijn tweede werd aanvankelijk nog onterecht afgekeurd voor buitenspel, maar er was nog de VAR om dat foutje recht te zetten. De tegenprik van Engvall en een slotoffensiefje zonder nieuwe goals leverden geen punten meer op.

Foto: belga

Nog eentje

Heel zwaar hoeft KV Mechelen niet te tillen aan de nederlaag, want sportief viel er ook daarvoor al niets meer te rapen. Een extra premie kan nog een motivator zijn, want nummer zeven in het klassement krijgt 200.000 euro meer dan nummer acht. Dan moet KV op de slotspeeldag wel in eigen huis winnen tegen Genk én mag Charleroi dat niet doen in Gent. Al zal het volgend weekend vooral belangrijk zijn om deze memorabele periode in de Mechelse clubgeschiedenis in schoonheid af te sluiten.