Britney Spears verliest haar ongeboren kindje: ‘Vreselijke ervaring voor elke ouder’

Zangeres Britney Spears heeft zaterdagavond via Instagram het droevige nieuws dat zij en haar partner Sam hun baby verloren zijn. De zangeres had onlangs nog aangekondigd dat ze in verwachting was.

‘Het is met veel droefheid dat we moeten aankondigen dat we onze mirakelbaby vroeg tijdens de zwangerschap verloren zijn’, schrijft de zangeres op Instagram. ‘Dit is een zeer moeilijke periode voor elke ouder die dit meemaakt. Misschien hadden we moeten wachten met de aankondiging tot de zwangerschap ver genoeg was maar we waren zo blij om het goede nieuws te delen.’

Spears verwijst vervolgens naar de liefde dat zij en Sam voor elkaar hebben. ‘We zullen blijven proberen onze mooie familie uit te breiden. We zijn erg dankbaar voor jullie steun. We zouden jullie willen vragen om onze privacy te respecteren tijdens deze moeilijke tijden’, klinkt het nog. Britney’s toekomstige echtgenoot Sam reageerde zelf ook op de Instagrampost: ‘We zullen ons mirakel binnenkort hebben’. Zo deelde hij op zijn Instagramprofiel hetzelfde bericht als de zangeres.

Jarenlang moest Britney Spears verplicht anticonceptie nemen toen ze nog onder toezicht stond van haar vader. Sinds half november mag de zangeres echter weer over haar eigen leven beslissen Spears maakte vervolgens al snel duidelijk dat ze concrete plannen had voor de toekomst. Britney maakte al snel duidelijk dat ze in het huwelijksbootje wil stappen met haar vriend Sam. Het was dan ook geen geheim dat ze graag een derde kindje wou. Dit liet ook niet lang op zich wachten. Enkele maanden nadat er een einde kwam aan de bewindvoering van haar vader, kondigde de zangeres op sociale media aan dat ze in verwachting was.