Meerdere slachtoffers bij schietpartij in Amerikaanse stad Buffalo

In de Amerikaanse stad Buffalo, in de noordoostelijke staat New York, zijn bij een schietpartij meerdere mensen door kogels geraakt. Dat meldt de lokale politie via Twitter. De schutter zou intussen opgepakt zijn.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN werd er een man aangehouden nadat er verschillende mensen beschoten werden in een supermarkt in Buffalo, in New York, op zaterdag. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen gewond of overleden zijn, schrijft CNN.

Volgens diverse media is de dader een 18-jarige jongeman, gekleed in een militair uniform, die voorafgaand aan de feiten online een manifest publiceerde en zichzelf omschreef als een blanke supremacist. Hij zou de schietpartij hebben gelivestreamd via Twitch. Over de precieze omstandigheden en (de motieven van) de dader is voorlopig nog niets bekend. Nog volgens deze bronnen, zijn er minstens negen slachtoffers waarvan er al zeker twee zijn overleden, maar een officiële bevestiging hiervan is er nog niet. Volgens NBC New York zou de dader ook overleden zijn.

De gouverneur van New York Kathy Hochul gaf zaterdag op Twitter aan dat er hulp naar Buffalo gestuurd werd. ‘Als je in Buffalo bent, vermijdt het gebied en volg de instructies van de politie ter plaatse’, klinkt het.