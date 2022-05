Tekort aan personeel: vandaag geen treinen tussen Mechelen en Sint-Niklaas

Op de spoorlijn Mechelen-Puurs-Sint-Niklaas rijden al de hele dag geen treinen, omdat er een tekort aan treinbegeleiders is. In de plaats worden bussen ingelegd. Dat laat NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman weten. Morgenochtend vroeg moet duidelijk zijn of er morgen wel treinen kunnen rijden op de lijn.

De spoormaatschappij kampt met een hoog aantal zieken, en daardoor zijn er te weinig treinbegeleiders. Daarom is ervoor gekozen om de treinen op deze lijn voor de hele dag te schrappen en in de plaats daarvan bussen in te leggen.

Op andere lijnen is er tot nu toe geen sprake van om treinen te schrappen door personeelsuitval.