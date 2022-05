Massagraf ontdekt in Irak uit tijd van Saddam Hoessein

In het zuiden van Irak is bij werkzaamheden voor een vastgoedproject een massagraf ontdekt dat hoogstwaarschijnlijk dateert uit de tijd van dictator Saddam Hoessein. Er werden resten van vijftien lichamen opgegraven, mogelijk liggen er nog tientallen andere slachtoffers.

Het massagraf werd ontdekt in de voor sjiitische moslims heilige stad Najaf. Het dateert van de jaren negentig. In 1991 sloeg Saddam er een opstand in de sjiitische gemeenschap hardhandig neer, met bijna 100.000 doden tot gevolg.

Foto: afp

Volgens de autoriteiten liet het regime van Saddam Hoessein in de jaren 80 en 90 meer dan een miljoen mensen verdwijnen. Van velen van hen is nog altijd niet geweten wat hen overkomen is.