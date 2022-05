Na 25 jaar wint Belgische nog eens in European Tour

Manon De Roey heeft in Thailand komaf gemaakt met 25 jaar Belgische droogte: de Antwerpse golfster won de Aramco Team Series, een onderdeel van de prestigieuze Ladies European Tour.

Terwijl hier alle golfogen gericht zijn op de Soudal Open in Schilde, waar de 14-jarige Oekraïner Lev Grinberg zich staande houdt tussen de toppers en als tweede jongste speler ooit vrijdag de cut wist te halen op de DP World Tour, was de beste vrouw van België, Manon De Roey, aan de slag in Thailand.

De 30-jarige Belgische ging in Chachoengsao als tweede de slotdag in, met twee slagen achterstand op thuisspeelster Patty Tavatanakit. Dankzij een laatste ronde in 66 slagen wipte ze naar de eerste plaats met een totaal van 203 slagen (dertien onder par) en pakte ze haar eerste zege in de European Tour.

Voor De Roey is het de belangrijkste overwinning in haar carrière. De Ladies European Tour wordt beschouwd als het op één na belangrijkste circuit in het vrouwengolf na de Amerikaanse LPGA Tour. ‘Dit is een fantastisch gevoel. Ik wacht hier al lang op’, aldus De Roey.

Het is 25 jaar geleden dat een Belgische een toernooi van dit niveau kon winnen. Toen was Valérie Van Ryckeghem de beste in de Sicilian Ladies Open. De Roey, die sinds 2015 prof is, is de jongste weken op dreef, want vorig weekend finishte ze ook al derde in Madrid. Op de Spelen in Tokio afgelopen zomer eindigde ze 46ste.