VN-veiligheidsraad veroordeelt moord van Al Jazeera-journaliste

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zegt ‘de moord van Shireen Abu Akleh, journaliste van de Arabische zender Al Jazeera sterk te veroordelen’. Het roept op een grondig en onafhankelijk onderzoek te openen.

‘De moord op Shireen Abu Akleh is een nieuwe serieuze aanval op de persvrijheid en de vrijheid van meningsuitdrukking’, leest de verklaring. Zeker in het escalerende geweld van de bezette Westelijke Jordaanoever, wordt daar nog aan toegevoegd. Experten van de Veiligheidsraad dringen aan dat een open, onafhankelijk en grondig onderzoek naar haar dood noodzakelijk is. In de verklaring wordt benadrukt dat het belangrijk is dat de daders verantwoording moeten afleggen.

Shireen Abu Akleh, een journaliste met meer dan 20 jaar ervaring in verslaggeving rond conflicten, werd woensdagochtend in het hoofd geschoten terwijl ze verslag uitbracht van schermutselingen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De 51-jarige Amerikaans-Palestijnse was duidelijk herkenbaar als journaliste: ze droeg een helm en een kogelvrije vest waarop ‘pers’ stond. Ze werd ­geraakt in het kleine stukje onbeschermde huid onder haar oor. Haar dood roept dus ernstige vragen op. Al Jazeera, waar Abu Akleh al 25 jaar werkte als Midden-Oostenverslaggever, legt de verantwoordelijkheid voor Abu Aklehs dood bij het Israëlische leger en spreekt van ‘een flagrante moord’.

De resolutie in de VN-veiligheidsraad kwam er op voorstel van de Verenigde Staten. Dat een stellingname over een Israëlisch onderwerp unaniem wordt aangenomen in het orgaan dat uit vijftien landen bestaat, is uitzonderlijk.