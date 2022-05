Wolf heeft nu ook westkant Schelde bereikt

Er heeft een wolf rondgelopen in de buurt van Lokeren. Op 9 februari werd daar een dode ree aangetroffen, het leek er toen sterk op dat er een wolf aan het werk geweest was. Het bewijs daarvan is nu geleverd door genetische analyses van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo). Het is de eerste keer in 150 jaar dat het roofdier aan de westelijke kant van de Schelde gesignaleerd is. Daarmee zet de wolf zijn opmars door Vlaanderen alweer een beetje verder. Er is ook bewijs gevonden dat er afgelopen winter in de provincie Antwerpen minstens drie wolven rondliepen. Een van hen was een welp uit de roedel in Hechtel-Eksel. Een andere had een alpiene oorsprong, de derde kwam uit Noord-Duitsland. (ty)