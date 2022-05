Op zijn vijfde album gaat Kendrick Lamar Beyoncés Lemonade achterna met de kroniek van een relatiecrisis. Hij biecht een seksverslaving op en vraagt om zijn heiligverklaring af te gelasten.

‘Hello new world/ I got some true stories to tell’, zegt Kendrick Lamar al snel op zijn nieuwe album, Mr Morale & The Big Steppers. Het lijkt haast overbodige informatie, want de 34-jarige rapper ...