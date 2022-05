Vandaag vond de inleidende zitting van de 21-jarige Vadim Sjisjiman plaats. Op 28 februari zou hij een onschuldige fietser hebben doodgeschoten in de regio van Soemi.

Sjisjiman zag er doodgewoon uit op de inleidende zitting van zijn proces in de buurt van Kiev. In zijn blauw-grijze trui reageerde hij kort even op de rechter. Op de vraag of hij alles begreep, zei hij: ‘Ja’. Hij werd bijgestaan door een Russische tolk.

De feiten waarvoor hij terechtstaat dateren van eind februari. Sjisjiman was de commandant van een tankdivisie toen hij volgens de beschuldigingen een 62-jarige fietser doodschoot. Doordat Russische militaire voertuigen werden beschoten door Oekraïense troepen, werd hij nerveus. Hij zou daarbij zijn beginnen te schieten op een auto en gevlucht zijn. De fietser was daarvan getuige. Via de telefoon zou Sjisjiman de opdracht gekregen hebben om de man te doden. Hij zou het schot vanuit de auto hebben afgevuurd.

Naam fietser niet genoemd

De naam van de fietser werd tijdens de zitting niet genoemd. Al zou die wel op ‘enkele tientallen meters’ van zijn huis zijn omgebracht.

Volgens zijn advocaat zou hij de moord toegeven, maar het is nog niet duidelijk in welke richting zal worden gepleit. Woensdag moet Sjisjiman opnieuw voor de rechter verschijnen.

De zitting is een belangrijke vorm van propaganda voor Oekraïne. Het meldt dan ook geregeld oorlogsmisdaden van het Russische leger. Na Sjisjiman staan nog processen voor oorlogsmisdaden gepland.