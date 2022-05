Koen Bouwman wint geanimeerde zevende etappe van de Giro

Koen Bouwman heeft vrijdag de zevende etappe, een 196 kilometer lange bergrit van Diamante (Calabrië) naar Potenza (Basilicata), in de 105e Giro d’Italia gewonnen. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma was de snelste van een kopgroep van vier.

In die kopgroep zaten drie Nederlanders. Bauke Mollema werd tweede, de Italiaan Davide Formolo derde en Tom Dumoulin vierde.

Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) finishte in een eerste peloton op 2:59 en behield de roze leiderstrui. De 24-jarige Spanjaard heeft 38 seconden voor op de Duitser Lennard Kämna. De Estlander Rein Taaramäe is op 1:02 derde. Mauri Vansevenant is op 1:51 vijfde.

Voor Bouwman is het pas de tweede profzege, ook de vorige boekte hij in de de WorldTour. In 2017 won hij een rit in het Critérium du Dauphiné.

De achtste etappe start en eindigt zaterdag in Napels. Na 153 kilometer over een geaccidenteerd parcours wordt daar een sprint met een uitgedund peloton verwacht. Zondag trekken de renners weer de bergen in, voor een 191 kilometer lange tocht naar de gevreesde Blockhaus.