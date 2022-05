Erdogan zal Finland en Zweden ‘niet verwelkomen’ in de Navo

Turks president Recep Tayyip Erdogan ziet het lidmaatschap van de twee noordelijke landen niet zitten. Om lid te worden van de Navo, moeten alle leden hun fiat geven.

Met zijn opmerkingen hint Erdogan op een veto voor Navo-lidmaatschap van de twee landen. Het is onduidelijk of Turkije het toetredingsproces formeel zal boycotten. Turkije is zelf al lid sinds 1952.

‘We volgen de ontwikkelingen in Zweden en Finland, maar we voelen ons daar niet goed bij’, zei de president vrijdag aan enkele journalisten in Istanbul. ‘We willen geen fouten maken.’

Hij meent dat Scandinavische landen een thuisbasis vormen voor terroristische organisaties. ‘Ze zitten zelfs in hun parlementen’, merkte Erdogan op. Zijn opmerkingen doelden wellicht op de aanhangers van PKK, de Koerdische arbeiderspartij en voorstanders van onafhankelijkheid.

Recent kwam het toetredingsproces van Finland en Zweden tot de militaire alliantie in een stroomversnelling. Finland liet formeel weten dat het lid wil worden, Zweden zal dat de komende dagen doen.