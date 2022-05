Geen privéwaarnemer voor De Sutter bij Bpost en Proximus

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) krijgt haar gevraagde privéwaarnemer niet bij de beursgenoteerde overheidsbedrijven, maar er komen wel bindende afspraken.

Minister De Sutter had hoog ingezet door te vragen dat bij beursgenoteerde overheidsbedrijven bovenop de overheidsbestuurders ook een waarnemer zou komen, die de beraadslagingen van de raad van bestuur én van het management zou bijwonen. Die waarnemer, een persoon die rechtstreeks aan De Sutter zou rapporteren welke beslissingen op tafel lagen bij Bpost en Proximus, komt er niet. Vooral de liberalen vreesden dat dit een stap terug in de tijd zou zijn.

Maar De Sutter kreeg wel groen licht om bij beide bedrijven een ‘no surprise’-beleid’ in te voeren. ‘Daar dring ik al een tijdje op aan. Door het wegvallen van de regeringscommissarissen sinds 2015 was de informatieverplichting tegenover de minister weggevallen. Tegelijkertijd is het wel de minister die verantwoording moet afleggen aan het parlement over beslissingen genomen door die overheidsbedrijven, zoals bijvoorbeeld de verkoop van krantenwinkels aan Golden Palace, een speler uit de gokindustrie. Om dat spanningsveld op te lossen, is het kernkabinet akkoord gegaan met een no surprise policy bij de overheidsbedrijven’, zegt De Sutter in een persbericht.

‘Relationship agreement’

De raad van bestuur en de vicepremier zullen een kader uitwerken om dat principe door te voeren. In de praktijk gaat het om een bindende afspraak tussen de minister en de betrokken bedrijven. De Sutter spreekt over een ‘relationship agreement’. Volgens betrokkenen had Proximus de suggestie gedaan om met een afgesproken kader te spreken in plaats van met een ministeriële waarnemer.

Achter de schermen leefde bezorgdheid over hoe zo’n waarnemer te verzoenen zou zijn met de principes van corporate governance (deugdelijk bestuur). Een andere onbeantwoorde vraag was wat de minister van plan was met de informatie die ze zou krijgen over de bedrijfsplannen. Gevreesd werd voor een parallel beslissingscircuit dat de plaats zou innemen van de raad van bestuur. In die raad heeft de overheid bij Proximus en Bpost telkens zes bestuurders. Beide bedrijven zijn genoteerd op de beurs van Brussel.