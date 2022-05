Voor premier De Croo is Europa nu een leuker speelveld dan België

Aan carrièreplanning doen als je een politicus bent, dat is niet altijd eenvoudig. Je weet nooit hoe de kiezer de kaarten legt, en zelfs al zit je in een droompositie, dan weet je nog niet hoe lang je die kan vasthouden. Onze premier lijkt dat ook te beseffen. Tijdens een trip naar Duitsland sloeg Alexander De Croo zijn Europese vleugels heel nadrukkelijk uit.





Collega Bart Brinckman reisde mee met De Croo en herkende haast de drive van Guy Verhofstadt in onze premier.

