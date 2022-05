19 Belgische ziekenhuisopnames door salmonella bij Ferrero

De salmonellabesmetting bij Ferrero kan in ons land al aan 62 gevallen worden gelinkt. Veel jonge kinderen lagen dagenlang in het ziekenhuis.

Op 8 april trok het federale voedselwaakhond FAVV de toelating van de fabriek van chocoladeproducent Ferrero in Aarlen in. Alle Kinder-producten die er werden geproduceerd, werden teruggeroepen. Dat gebeurde nadat bij tientallen mensen in verschillende Europese landen en het Verenigd Koninkrijk een salmonellabesmetting was vastgesteld, die onder meer met genetisch onderzoek van de salmonellastammen aan de Aarlense fabriek werd gelinkt.

Enkele weken geleden was in België sprake van 29 besmettingen. Het FAVV trok dat aantal vrijdag op naar 62. ‘Er wordt geen significante stijging verwacht in het aantal besmettingen’, klinkt het.

Van de 62 gevallen konden de regionale gezondheidsdiensten 44 personen bereiken. ‘Negentien van hen werden in het ziekenhuis opgenomen, een tot vijf dagen lang’, zegt FAVV-woordvoerder Hélène Bonte. ‘Gemiddeld waren ze 6 jaar, de oudste was 47. De voornaamste symptomen blijven diarree, buikpijn en koorts. Kinderen zijn vaak zieker.’

Momenteel vindt een hele schoonmaakoperatie plaats in de fabriek. Ferrero diende vorige week een aanvraag in om de productie op 13 juni opnieuw te kunnen starten. Als het bedrijf groen licht krijgt, volgt een proefperiode van drie maanden en dan een evaluatie. ‘De impact was enorm’, oordeelt bevoegd minister van Landbouw David Clarinval (MR). ‘Vooral voor de vele werknemers van het bedrijf. We werken aan een snelle heropening, wat zeer positief nieuws zal zijn voor bedrijf, werknemers én snoepliefhebbers.’

Er loopt ook een onderzoek bij het parket van Luxemburg. Daar wordt geen verdere uitleg gegeven.