Wouter Beke vanaf maandag weer burgemeester van Leopoldsburg

Marleen Kauffmann (CD&V), huidig waarnemend burgemeester van Leopoldsburg, kondigde op Facebook aan dat ze maandag de burgemeesterssjerp doorgeeft aan ontslagnemend Vlaams minister Wouter Beke.

‘Met heel veel spijt moet ik afscheid nemen van jullie als waarnemend burgemeester van Leopoldsburg’, schreef Kauffmann vrijdag op Facebook. ‘Ik heb deze job ontzettend graag gedaan. Het was en is een voorrecht om gedurende bijna 3 jaar jullie burgemeester te zijn geweest. Ik ga dit heel hard missen, ik heb er erg veel hartzeer van maar zal vanaf maandag mijn taak als schepen van Mobiliteit, Onderwijs, Toerisme, Cultuur en Wijkwerking weer ter harte nemen zoals voorheen.’

Beke behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 als lijsttrekker voor CD&V in Leopoldsburg 2.061 voorkeurstemmen. Hoewel Erwin Van Pée, lijsttrekker bij toenmalig coalitiepartner SP.A, bijna 300 voorkeurstemmen meer kreeg, werd Beke toch burgemeester omdat CD&V nipt de grootste partij bleef. Toen Beke Kris Peeters verving als minister in de federale regering in 2019 werd hij titelvoerend burgemeester. Toenmalig schepen Kauffmann nam tijdelijk de burgemeesterssjerp over.