Zonder dat we het doorhadden, was de voorbije maand ongewoon dodelijk . Behalve corona eiste ook de griep levens, al dan niet rechtstreeks.

1 Hoe dodelijk was april?

In april vielen in ons land 10.188 doden, blijkt uit cijfers van Statbel. Het uiteindelijke cijfer zal nog hoger uitvallen, want niet alle overlijdens zijn al geregistreerd ...