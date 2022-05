De Britse koningin Elizabeth bezocht vandaag een paardenshow, ondanks haar afwezigheid eerder deze week tijdens de opening van het nieuwe parlementaire jaar.

Voor de opening van het parlementaire jaar op dinsdag moest de 96-jarige Britse koningin verstek laten gaan wegens mobiliteitsproblemen. Het was de eerste keer dat ze de plechtigheid moest missen sinds 1963. Maar vandaag werd ze glimlachend gespot op een paardenshow op het privédomein van haar kasteel. De koningin keek vanuit haar Range Rover toe hoe enkele van haar paarden het deden op de vierdaagse Royal Windsor Horse Show.

De paardenshow begon donderdag en is bedoeld als eerbetoon aan het 70-jarige jubileum van de koningin op de troon. Vier dagen lang vinden er verschillende evenementen plaats, zoals ‘A gallop through history’ waaraan 500 paarden en 1.000 artiesten deelnemen. Op zondag staat de finale gepland, waarop de koningin weer verwacht wordt. Verschillende grote namen, zoals Tom Cruise en Helen Mirren, zullen ook deelnemen.

Mobiliteitsproblemen

De koningin laat zich tegenwoordig niet meer zo snel zien in het openbaar, nadat ze in oktober vorig jaar in het ziekenhuis werd opgenomen. Buckingham Palace omschrijft haar aandoening als ‘episodische mobiliteitsproblemen’. Haar dokters droegen haar op om rust te nemen. Sindsdien vervult de koningin haar taken vanuit Windsor Castle. De laatste keer dat ze in het openbaar werd gezien, was tijdens de herdenkingsdienst ter ere van de hertog van Edinburgh, prins Philip.